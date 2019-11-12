Минтруд Башкирии игнорировал обращения инвалидов - ведомством занялась прокуратура
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Прокуратура республики провела проверку в связи с трансляцией на телеканале НТВ сюжета о проблемах обеспечения доступа инвалидов-колясочников в их жилые помещения и бездействии органов власти.
Координатором правоотношений в указанной сфере является Минтруд Республики Башкортостан.
В частности, ведомство не проконтролировало создание в большинстве муниципалитетов специальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов, затягивало сроки проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов в целях приспособления квартир инвалидов с учетом их потребностей, не обеспечило необходимое нормативное правовое регулирование отдельных вопросов.
Так, акты обследований жилых помещений 15-ти инвалидов, поступившие в Минтруд, оставались без дальнейшего рассмотрения на протяжении от двух до восьми месяцев.
Допускались необоснованные возвраты актов проверок в муниципальные комиссии.
В этой связи прокуратура республики внесла в адрес регионального Правительства представление, по результатам рассмотрения которого Министерство разработало необходимые документы, трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.
Полное устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.
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