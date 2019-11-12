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Минтруд Башкирии игнорировал обращения инвалидов - ведомством занялась прокуратура

Добавлено: 12.11.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Минтруд Башкирии игнорировал обращения инвалидов - ведомством занялась прокуратура

Прокуратура республики провела проверку в связи с трансляцией на телеканале НТВ сюжета о проблемах обеспечения доступа инвалидов-колясочников в их жилые помещения и бездействии органов власти.


Координатором правоотношений в указанной сфере является Минтруд Республики Башкортостан.

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Установлено, что Министерство на протяжении 3-х лет не обеспечивало надлежащую организацию работы в данном направлении.

В частности, ведомство не проконтролировало создание в большинстве муниципалитетов специальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов, затягивало сроки проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов в целях приспособления квартир инвалидов с учетом их потребностей, не обеспечило необходимое нормативное правовое регулирование отдельных вопросов.

Так, акты обследований жилых помещений 15-ти инвалидов, поступившие в Минтруд, оставались без дальнейшего рассмотрения на протяжении от двух до восьми месяцев.

Допускались необоснованные возвраты актов проверок в муниципальные комиссии.

В этой связи прокуратура республики внесла в адрес регионального Правительства представление, по результатам рассмотрения которого Министерство разработало необходимые документы, трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.

Полное устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.
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