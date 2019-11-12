Минтруд Башкирии игнорировал обращения инвалидов - ведомством занялась прокуратура

Прокуратура республики провела проверку в связи с трансляцией на телеканале НТВ сюжета о проблемах обеспечения доступа инвалидов-колясочников в их жилые помещения и бездействии органов власти.





Координатором правоотношений в указанной сфере является Минтруд Республики Башкортостан.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Установлено, что Министерство на протяжении 3-х лет не обеспечивало надлежащую организацию работы в данном направлении.В частности, ведомство не проконтролировало создание в большинстве муниципалитетов специальных комиссий по обследованию жилых помещений инвалидов, затягивало сроки проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирных домов в целях приспособления квартир инвалидов с учетом их потребностей, не обеспечило необходимое нормативное правовое регулирование отдельных вопросов.Так, акты обследований жилых помещений 15-ти инвалидов, поступившие в Минтруд, оставались без дальнейшего рассмотрения на протяжении от двух до восьми месяцев.Допускались необоснованные возвраты актов проверок в муниципальные комиссии.В этой связи прокуратура республики внесла в адрес регионального Правительства представление, по результатам рассмотрения которого Министерство разработало необходимые документы, трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.Полное устранение выявленных нарушений находится на контроле надзорного ведомства.