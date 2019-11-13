В России приняли закон о сокращенном рабочем дне для сельских женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Текст документа опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.





Закон предполагает сокращенную продолжительность рабочего дня женщин, проживающих и работающих в сельской местности. Она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.

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Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.Как сообщает ТАСС, данная льгота до сих пор регламентировалось постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.