В Туймазинском районе у девочки начало гнить лицо после удаления зуба врачом без лицензии
В Башкортостане женщина обратилась в суд с требованием компенсировать моральный вред, причиненный некачественным оказанием медпомощи в Кандринской районной больнице Туймазинской ЦРБ.
По информации местной прокуратуры, в марте 2015 года у несовершеннолетней девочке заболел зуб. Мать привезла ребенка в стоматологическую поликлинику села Кандры, сообщает "Башинформ".
Туймазинский межрайонный суд обязал больницу выплатить пострадавшей в счет компенсации морального вреда миллион рублей.
Кроме того, по ходатайству прокурора в адрес Министерства здравоохранения РБ суд вынес частное определение с требованием обратить внимание на допущенные нарушения при оказании медицинской помощи.
Как сообщали региональные и федеральные СМИ, на тот момент девочке было три года. Стоматолог в Кандринском отделении ЦРБ удалил ребенку якобы проблемный зуб. Но маленькой пациенте стало только хуже: появилась температура, опухло лицо. Тот же врач удалил ей еще один зуб, а потом еще один — и все без рентгена. Эти манипуляции не помогли: пациентку увезли сначала в Туймазинскую больницу, затем в уфимскую детскую РКБ. Хирурги сделали ребенку четыре операции, у девочки стало гноиться лицо. Врачам пришлось вскрыть и почистить глазницу, чтобы удалить сгнившие кусочки челюсти. В итоге, у ребенка деформировался лицевой отдел черепа.
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