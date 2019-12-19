В Башкирии будут штрафовать за парковку на мусорных площадках

Сегодня, 19 декабря, в Доме Госсобрания – Курултая РБ состоялось традиционное пленарное заседание. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов. Один из них коснулся новой инициативы для автовладельцев.
С 2020 года водителей, которые предпочитают оставлять свои машины на контейнерных площадках или возле подъездов к мусоропроводам, ждут денежные штрафы. Об этом сообщает «РБК-Уфа». Закон утвержден окончательно. Он не коснется лишь тех, кто работает на автомобилях экстренной службы или на предприятиях, занимающихся обслуживанием этих самых площадок.
Самое главное, конечно же, размеры штрафов. Обычный гражданин Башкирии за парковку у мусора заплатит 1-2 тысячи рублей. Должностным лицам комфорт обойдется дороже – в 5-10 тысяч рублей. Юридические лица за место под солнцем заплатят уже 20-30 тысяч рублей. При повторном нарушении законодательства ценник вырастет практически вдвое – 4 тысячи рублей, 20 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно для каждой категории. Собранные средства направят в местные бюджеты. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram