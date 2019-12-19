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В Башкирии будут штрафовать за парковку на мусорных площадках

Добавлено: 19.12.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии будут штрафовать за парковку на мусорных площадках

Сегодня, 19 декабря, в Доме Госсобрания – Курултая РБ состоялось традиционное пленарное заседание. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов. Один из них коснулся новой инициативы для автовладельцев.


С 2020 года водителей, которые предпочитают оставлять свои машины на контейнерных площадках или возле подъездов к мусоропроводам, ждут денежные штрафы. Об этом сообщает «РБК-Уфа». Закон утвержден окончательно. Он не коснется лишь тех, кто работает на автомобилях экстренной службы или на предприятиях, занимающихся обслуживанием этих самых площадок.

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Самое главное, конечно же, размеры штрафов. Обычный гражданин Башкирии за парковку у мусора заплатит 1-2 тысячи рублей. Должностным лицам комфорт обойдется дороже – в 5-10 тысяч рублей. Юридические лица за место под солнцем заплатят уже 20-30 тысяч рублей. При повторном нарушении законодательства ценник вырастет практически вдвое – 4 тысячи рублей, 20 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно для каждой категории. Собранные средства направят в местные бюджеты.
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Источник: proural.info
Фото: социальные сети
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