В Башкирии установили «сухой закон» во время новогодних праздников
В Башкирии установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции 3 января, а также ограничено время ее продажи в дни новогодних каникул 4, 5 и 6 января с 14 часов до 10 часов следующего дня по местному времени. То есть в эти три дня на всей территории региона алкоголь можно будет продавать четыре часа в сутки с 10 до 14 часов. Соответствующий закон принят сегодня парламентом республики на итоговом в 2019 году пленарном заседании.
«Проект закона активно обсуждался с экспертами, общественными организациями, медицинским сообществом, правоохранительными органами, муниципалитетами, – прокомментировал председатель Госсобрания – Курултая республики Константин Толкачев. – Имелись как сторонники, так и противники данной меры. Мы все-таки пошли на нее, хотя понимаем, что у отдельных граждан такой закон может вызвать недовольство. Но зато он сохранит здоровье и жизни многим людям. Уверен, это будет понято и поддержано абсолютным большинством жителей республики».
«В группе наибольшего риска мужчины в возрасте от 30 до 54 лет, – сказал Константин Толкачев. – Правоохранительные органы также отмечают негативные явления в период затяжных новогодних каникул. В частности, рост нарушений общественного порядка, семейно-бытовых конфликтов, дорожно-транспортных происшествий, пожаров, самоубийств, преступлений против личности. Увеличивается количество травм, несчастных случаев вследствие нахождения человека в состояния алкогольного опьянения. На предотвращение всех этих негативных явлений и нацелен принятый сегодня закон».
Председатель Государственного Собрания обратился к правоохранительным органам с просьбой обеспечить исполнение нового закона и пресечь возможную нелегальную торговлю алкоголем в обозначенные дни. Константин Толкачев также призвал глав городов и районов, руководителей предприятий и организаций обеспечить жителям республики культурный досуг в дни новогодних праздников.
Предусмотренные законом ограничения не коснутся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – в кафе, ресторанах алкоголь в обозначенные дни продавать будет можно.
Текст принятого закона направлен на подпись Главе республики. Закон должен вступить в силу через 10 дней после подписания и официального опубликования. Ожидается, что норма будет действовать уже в ближайшие новогодние праздники.