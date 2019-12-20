Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В РКБ имени Куватова города Уфы врачам не доплачивали за дежурства

В РКБ имени Куватова города Уфы врачам не доплачивали за дежурства

Добавлено: 20.12.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В РКБ имени Куватова города Уфы врачам не доплачивали за дежурства

Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова стала объектом масштабной проверки. Специалисты региональной Гострудинспекции выясняли, получают ли должную оплату врачи.


Как оказалось, в РКБ им Куватова с этим пунктом проблемы – Гострудинспекция выявила нарушения. В частности, в медицинском учреждении не ведется учет сверхурочной работы, соответственно, она не оплачивается. Также за ночные смены медики ничего не получали.

Пациенты РКБ имени Куватова в Уфе пожаловались на ограничения в питании

Читайте также:

Пациенты РКБ имени Куватова в Уфе пожаловались на ограничения в питании
Проблемы нашлись также в содержание трудовых договоров. Так, в нескольких документах не прописаны должность и обязанности, которые сотрудник должен был исполнять. Работники также рассказали о случаях увольнения без подписи главного врача, который, к слову, уже не трудился на посту.
— Кроме того, госинспектором труда выявлены грубейшие нарушения прав работников с ограниченными возможностями здоровья. Так, им не установлена сокращённая рабочая неделя, а продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28, а не 30 календарных дней, — рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии. 
Инстанция привлекла медицинское учреждение к большому штрафу. Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова заплатит 110 тысяч рублей за несоблюдения трудового законодательства.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Пациенты РКБ имени Куватова в Уфе пожаловались на ограничения в питании
Здравоохранение
Пациенты РКБ имени Куватова в Уфе пожаловались на ограничения в питании
В Уфе сменили трех главных врачей
Здравоохранение
В Уфе сменили трех главных врачей
В Дуванском районе в местной больнице обнаружили многочисленные нарушения
Человек и закон
В Дуванском районе в местной больнице обнаружили многочисленные нарушения
Азат Рахматуллин назначен первым заместителем министра здравоохранения Башкирии
Здравоохранение
Азат Рахматуллин назначен первым заместителем министра здравоохранения Башкирии
В поликлиниках Уфы, Ишимбая и Салавата вносили «приписки» о якобы оказанных медуслугах
Происшествия
В поликлиниках Уфы, Ишимбая и Салавата вносили «приписки» о якобы оказанных медуслугах
В Нефтекамске погибла беременная женщина: медики никак не могли решить кто должен заниматься пациенткой
Происшествия
В Нефтекамске погибла беременная женщина: медики никак не могли решить кто должен заниматься пациенткой
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Здравоохранение
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Лучшие врачи Башкирии в преддверии профессионального праздника получили награды
Общество
Лучшие врачи Башкирии в преддверии профессионального праздника получили награды
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: