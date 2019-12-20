В РКБ имени Куватова города Уфы врачам не доплачивали за дежурства

Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова стала объектом масштабной проверки. Специалисты региональной Гострудинспекции выясняли, получают ли должную оплату врачи.





Как оказалось, в РКБ им Куватова с этим пунктом проблемы – Гострудинспекция выявила нарушения. В частности, в медицинском учреждении не ведется учет сверхурочной работы, соответственно, она не оплачивается. Также за ночные смены медики ничего не получали.

— Кроме того, госинспектором труда выявлены грубейшие нарушения прав работников с ограниченными возможностями здоровья. Так, им не установлена сокращённая рабочая неделя, а продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28, а не 30 календарных дней, — рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Башкирии.

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Проблемы нашлись также в содержание трудовых договоров. Так, в нескольких документах не прописаны должность и обязанности, которые сотрудник должен был исполнять. Работники также рассказали о случаях увольнения без подписи главного врача, который, к слову, уже не трудился на посту.Инстанция привлекла медицинское учреждение к большому штрафу. Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова заплатит 110 тысяч рублей за несоблюдения трудового законодательства.