В Благоварском районе осудят главу сельсовета за попытку хищения бюджетных средств

В Благоварском районе глава сельсовета предстанет перед судом за попытку хищения бюджетных средств.





Прокуратура Благоварского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего главы Янышевского сельсовета, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.



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По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2018 года чиновник заключил с ООО «Промышленное строительство» договоры подряда на общую сумму свыше 463 тысяч рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения и очистку свалки.Он подготовил фиктивные справки о приемке выполненных работ, их стоимости, произведенных затратах и представил их подрядчику, при этом пояснив, что работы якобы выполнены другими частными лицами.Данные документы послужили основанием для оплаты сделки в полном объеме и перечислении денежных средств на счет ООО «Промышленное строительство».Но чиновник не смог завладеть деньгами, потому что подрядная организация вернула их в бюджет.Обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.Уголовное дело направлено в Благоварский межрайонный суд для рассмотрения по существу.