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Житель Салавата получил три года за призыв к смене власти в соцсети

Добавлено: 26.12.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Салават
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Житель Салавата получил три года за призыв к смене власти в соцсети

Приговор 28-летнему жителю вынес Салаватский межрайонный суд. Об этом сообщает республиканская прокуратура.


Молодого человека признали виновным в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности».

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В ходе разбирательства было установлено, что в феврале прошлого года обвиняемый прокомментировал ролик ВКонтакте. В сообщении содержались призывы к смене власти и насилию против должностных лиц государственных и правоохранительных органов.
– Согласно заключению экспертизы данные материалы признаны экстремистскими, – отметили в надзорном ведомстве. – В ходе судебного заседания обвиняемый не признал вину в совершении преступления.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы условно и двух лет запрета на занятие деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Источник: www.ufa.kp.ru
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