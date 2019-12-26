Житель Салавата получил три года за призыв к смене власти в соцсети

В ходе разбирательства было установлено, что в феврале прошлого года обвиняемый прокомментировал ролик ВКонтакте. В сообщении содержались призывы к смене власти и насилию против должностных лиц государственных и правоохранительных органов.
– Согласно заключению экспертизы данные материалы признаны экстремистскими, – отметили в надзорном ведомстве. – В ходе судебного заседания обвиняемый не признал вину в совершении преступления.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде трех лет лишения свободы условно и двух лет запрета на занятие деятельностью, связанной с администрированием сайтов.