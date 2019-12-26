Как должна оплачиваться работа в новогодние праздники: объясняет Гострудинспекция

Первый рабочий месяц нового года в России по традиции сокращенный - большинство граждан начнут трудиться 9-го января. Однако часть населения работает фахтовым методом, выходит на дежурства, имеет специфический график. Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова объяснила, как должны оплачиваться трудовые дни в праздники.





Так, например, несмотря на короткий рабочий месяц, - 17 дней - сотрудникам, получающим оклад, выплатят сумму в полной мере. Оклад выплачивается за отработанную норму, установленную Минтруда Башкирии, и она будет выполнена даже за 136 часов.

«То есть, жесткого минимума нет, что позволяет руководителям предприятий, где нет сильного профсоюза, платить людям совсем небольшие деньги - и на практике мы с этим сталкиваемся», - объясняет Оксана Ванскова.





При этом трудящиеся по сдельной форме оплаты в затянувшиеся праздники оказываются в невыгодном положении. Согласно ст. 112 ТК РФ, за нерабочие дни сдельщики получают компенсацию, но размер данного дополнительного вознаграждения устанавливается самой организацией, соответственно, чаще всего работники получают очень маленькие суммы.Работающие в режиме сменного графика должны обращать внимание на то, в какой именно день они выходят: праздничный или выходной - от этого зависит размер оплаты. Отметим, что в 2020 году, согласно нормам Минтруда республики, все новогодние дни считаются именно праздничными, соответственно, и оплачиваться должны в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

Эти правила касаются и вахтовиков: за работу в период с 1 по 8 января они должны получить двойную зарплату, или же потребовать отгул в другие дни.

«И важно не забывать, что привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия и по оформленному работодателем приказу (ст. 113 ТК РФ)», - подчеркнула эксперт.



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