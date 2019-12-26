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Как должна оплачиваться работа в новогодние праздники: объясняет Гострудинспекция

Добавлено: 26.12.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Как должна оплачиваться работа в новогодние праздники: объясняет Гострудинспекция

Первый рабочий месяц нового года в России по традиции сокращенный - большинство граждан начнут трудиться 9-го января. Однако часть населения работает фахтовым методом, выходит на дежурства, имеет специфический график. Заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова объяснила, как должны оплачиваться трудовые дни в праздники.


Так, например, несмотря на короткий рабочий месяц, - 17 дней - сотрудникам, получающим оклад, выплатят сумму в полной мере. Оклад выплачивается за отработанную норму, установленную Минтруда Башкирии, и она будет выполнена даже за 136 часов. 

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При этом трудящиеся по сдельной форме оплаты в затянувшиеся праздники оказываются в невыгодном положении. Согласно ст. 112 ТК РФ, за нерабочие дни сдельщики получают компенсацию, но размер данного дополнительного вознаграждения устанавливается самой организацией, соответственно, чаще всего работники получают очень маленькие суммы.
«То есть, жесткого минимума нет, что позволяет руководителям предприятий, где нет сильного профсоюза, платить людям совсем небольшие деньги - и на практике мы с этим сталкиваемся», - объясняет Оксана Ванскова.
Работающие в режиме сменного графика должны обращать внимание на то, в какой именно день они выходят: праздничный или выходной - от этого зависит размер оплаты. Отметим, что в 2020 году, согласно нормам Минтруда республики, все новогодние дни считаются именно праздничными, соответственно, и оплачиваться должны в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

Эти правила касаются и вахтовиков: за работу в период с 1 по 8 января они должны получить двойную зарплату, или же потребовать отгул в другие дни.

«И важно не забывать, что привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия и по оформленному работодателем приказу (ст. 113 ТК РФ)», - подчеркнула эксперт.

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Источник: gorobzor.ru
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