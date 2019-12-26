Полицейские обвиняемые в изнасиловании дознавательницы из Уфы получили 20 лет на троих

Сегодня Кировский районный суд Уфы вынес решение в отношении трех бывших высокопоставленных полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании своей коллеги — экс-дознавательницы.





Салават Галиев отправится в колонию общего режима на семь лет, Эдуард Матвеев — так же на семь, Павел Яромчук — на шесть лет. Кроме того, каждому осужденному придется выплатить потерпевшей по три миллиона рублей в качестве моральной компенсации вреда.



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Адвокат пострадавшей стороны отметила, что удовлетворена решением суда. Решение Кировского суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней.Бывших правоохранителей задержали по подозрению в преступлении в конце октября 2018 года. Больше полугода подсудимые провели под стражей в СИЗО. Затем суд смягчил арест и отправил всех ожидать решения служителей Фемиды дома.Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что прокуратура потребовала признать бывшего начальника отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуарда Матвеева и экс-начальника отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавата Галиева виновными и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Экс-начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции России по Уфимскому району Павла Яромчука также признать виновным и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове ни один из подсудимых вину не признал.