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Полицейские обвиняемые в изнасиловании дознавательницы из Уфы получили 20 лет на троих

Добавлено: 26.12.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Полицейские обвиняемые в изнасиловании дознавательницы из Уфы получили 20 лет на троих

Сегодня Кировский районный суд Уфы вынес решение в отношении трех бывших высокопоставленных полицейских, обвиняемых в групповом изнасиловании своей коллеги — экс-дознавательницы.


Салават Галиев отправится в колонию общего режима на семь лет, Эдуард Матвеев — так же на семь, Павел Яромчук — на шесть лет. Кроме того, каждому осужденному придется выплатить потерпевшей по три миллиона рублей в качестве моральной компенсации вреда.

Полицейские подозреваемые в изнасиловании дознавательницы из Уфы обратились к судье с просьбой их оправдать

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Полицейские подозреваемые в изнасиловании дознавательницы из Уфы обратились к судье с просьбой их оправдать
Адвокат пострадавшей стороны отметила, что удовлетворена решением суда. Решение Кировского суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Бывших правоохранителей задержали по подозрению в преступлении в конце октября 2018 года. Больше полугода подсудимые провели под стражей в СИЗО. Затем суд смягчил арест и отправил всех ожидать решения служителей Фемиды дома.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что прокуратура потребовала признать бывшего начальника отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Эдуарда Матвеева и экс-начальника отдела полиции по Кармаскалинскому району Салавата Галиева виновными и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Экс-начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции России по Уфимскому району Павла Яромчука также признать виновным и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. В последнем слове ни один из подсудимых вину не признал.

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Источник: www.bashinform.ru
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