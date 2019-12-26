Экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова осталась довольна приговором насильникам
Экс-полицейские Галиев и Матвеев получили по 7 лет колонии общего режима, Яромчук – 6 лет. Сегодня в Кировском суде Уфы огласили приговор по делу об изнасиловании экс-дознавательницы. На заседании была и сама пострадавшая. Суд обязал выплатить ей компенсацию в размере 3 миллионов рублей.
Два больших стола, за ними – подсудимые, их родственники и адвокаты. Все уже как одна большая семья. Позади год разбирательств. Перед заседанием что-то обсуждают и перешёптываются. Каждое движение фиксируют десятки видео- и фотокамер. В это время бывшая дознавательница о чём-то, улыбаясь, рассказывает своему адвокату.
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Ирина Валиева, адвокат экс-дознавательницы:
Наиль Багаутдинов, адвокат Павла Яромчука:
Подсудимых из суда увезли на специальной машине. Пока что они будут находиться под домашним арестом. Приговор вступит в силу через 2 недели, подсудимых перевезут в исправительную колонию общего режима. Новый год они успеют провести дома.
Автор: Лилия Курбанова
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