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Экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова осталась довольна приговором насильникам

Добавлено: 26.12.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхлисламова осталась довольна приговором насильникам

Экс-полицейские Галиев и Матвеев получили по 7 лет колонии общего режима, Яромчук – 6 лет. Сегодня в Кировском суде Уфы огласили приговор по делу об изнасиловании экс-дознавательницы. На заседании была и сама пострадавшая. Суд обязал выплатить ей компенсацию в размере 3 миллионов рублей.


Два больших стола, за ними – подсудимые, их родственники и адвокаты. Все уже как одна большая семья. Позади год разбирательств. Перед заседанием что-то обсуждают и перешёптываются. Каждое движение фиксируют десятки видео- и фотокамер. В это время бывшая дознавательница о чём-то, улыбаясь, рассказывает своему адвокату.

Адвокаты экс-полицейских обвиняемых в изнасиловании экс-дознавателя из Уфы намерены опротестовать решение суда

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Адвокаты экс-полицейских обвиняемых в изнасиловании экс-дознавателя из Уфы намерены опротестовать решение суда
По 7 лет отбывания в исправительной колонии общего режима Галиеву и Матвееву, 6 лет – Яромчуку. Также суд обязал выплатить бывшей дознавательнице моральную компенсацию в размере 3 миллионов рублей. Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что защита пострадавшей просит 300 миллионов рублей, однако позже эти данные были опровергнуты. Адвокат экс-дознавательницы ответила, что они приговором удовлетворены.

Ирина Валиева, адвокат экс-дознавательницы:
«Мы довольны, потому что эта девочка против 17 адвокатов и трех подсудимых выстояла. Она выстояла за всех тех, кто никогда не рассказывал, что с ними произошло, за тех женщин, которые звонили мне и говорили: «20 лет сижу, жизнь не удалась, потому что тогда промолчала».
Сейчас есть несколько дней, чтобы ознакомиться с приговором. Защита подсудимых с вынесенным решением не согласна. Адвокаты мужчин намерены подавать на апелляцию.

Наиль Багаутдинов, адвокат Павла Яромчука:
«Эксперт генетик из Москвы сказал, что следов крови, спермы и слюны нигде не обнаружено».
Рустам Ибрагимов, адвокат Эдуарда Матвеева: «Дальше будет опротестование, обжалование. Сейчас мы надеемся на то, что судебная реформа происходит. Есть кассационные суды, которые рассматривают дела сплошняком, а не выборочно, поэтому две инстанции еще впереди». Заявление экс-дознавательница написала в конце октября прошлого года. Обвиняемых заключили под стражу и поместили в СИЗО. С апреля этого года были уже под домашним арестом. При оглашении приговора сроки заключения учли.

Подсудимых из суда увезли на специальной машине. Пока что они будут находиться под домашним арестом. Приговор вступит в силу через 2 недели, подсудимых перевезут в исправительную колонию общего режима. Новый год они успеют провести дома.



Автор: Лилия Курбанова


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Источник: bash.news
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