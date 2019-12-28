В преддверии Нового года стало известно, какие «сюрпризы» ждут россиян в 2020 году. Безусловно, центральное место занимают новации в законодательстве, которые напрямую или косвенно влияют на нашу жизнь. И зная о них, нам легко сосчитать содержимое кошелька.





С 2020 года, чтобы получить освобождение от уплаты НДФЛ (13 процентов) при продаже квартиры, необходимо являться ее собственником три года. В нынешнем году был срок пять лет. Со следующего года освобождение предоставляется при одном условии — квартира на момент продажи должна быть единственной. Если же в собственности есть еще одна квартира или дом, тогда срок остается прежний — пять лет со дня ее покупки. Так, например, при продаже раньше этого срока квартиру за три миллиона рублей по закону придется уплатить в бюджет 390 тысяч рублей (3000000*13%).





Еще одна новация касается покупки квартиры с криминальным прошлым. В случае, если собственник не знал об этом и впоследствии лишился купленного жилья по решению суда, то он может рассчитывать на компенсацию из федерального бюджета. Сумма ущерба определяется судом или по кадастровой стоимости по требованию добросовестного приобретателя.К хорошим новостям относятся: индексация пенсий, материнского капитала, увеличения размера пособий по безработице и другие. Остановимся на них конкретнее. Размер материнского капитала вырастет до 466 тысяч 617 рублей. Сохранение маткапитала, а тем более его увеличение, говорит о том, что и в дальнейшем он сможет служить первоначальным капиталом для покупки квартиры в кредит, и в дальнейшем позволит молодым семьям улучшить свои жилищные условия.С 1 января следующего года будет индексирована страховая часть пенсии неработающих пенсионеров на 6,6 процента. В результате средние ежемесячные выплаты увеличатся на 1000 рублей, а средний размер страховой пенсии такой группы людей составит 16 тысяч 400 рублей.С Нового года продляется срок ежемесячной выплаты на ребенка – с полутора лет до трех. Это касается только тех, у кого размер ежемесячного среднедушевого дохода ниже двукратной величины прожиточного минимума (в Башкирии – выше 20 тысяч 372 рублей по данным за третий квартал 2019 года). Размер пособия на ребенка не должен быть ниже детского прожиточного минимума в регионе (в республике – выше 9 тысяч 548 рублей).Размер пособий по безработице повысится: до восьми тысяч (максимальный размер) и до полутора тысяч (минимальный). Его величина для предпенсионеров составит 11 тысяч 300 рублей.Государство сделало шаг навстречу заемщикам, умерив аппетиты кредиторов. Как правило, запредельных размеров по кредитным обязательствам достигали суммы, которые одалживали микрофинансовые организации. На их «поле чудес» размер долга по займу мог увеличиться и в три, и пять, и даже в семь раз. С 1 января 2020 года максимальный размер платежа по потребительскому кредиту не должен превышать займ в полтора раза. При достижении порогового значения прекращается начисление процентов, штрафов и пени.Много изменений ждет автолюбителей. С 1 января они получат возможность регистрировать новые машины в автоцентрах без ГИБДД. Дилерские центры смогут самостоятельно ставить на учет автомобили и получать номера. Плата за регистрацию у дилера составит 500 рублей плюс стоимость изготовления номера (2000 рублей).В ГИБДД по-прежнему будут присваивать новому автомобилю регистрационные номера, а сами таблички автохозяин должен будет самостоятельно заказывать в уполномоченной организации. Регистрировать транспорт можно в любой организации, однако госномера выдадут с кодом региона, где зарегистрирован его покупатель.

Со следующего года перестанут регистрировать автомобиль на несовершеннолетних (до 16 лет), теперь он будет числиться за одним из родителей, усыновителей, опекунов. В этом случае нарушители ПДД, правил парковки не смогут уклоняться от штрафов, которые по закону запрещено выписывать на несовершеннолетних.



С 1 января появятся свидетельства о регистрации транспортных средств нового образца, которое будет содержать на лицевой стороне личные данные автовладельца, а на обратной — данные о VIN-номере, цвете кузова. Выдача такой пластиковой карты, размером с водительское удостоверение, обойдется в 1500 рублей.



С нового года вступает в силу освобождение от транспортного налога многодетных семей, в которых один автомобиль. Льгота будет предоставлена, если среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе (в Башкирии — 10186 рублей).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram