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В Башкирии официально вступили в силу ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники

Добавлено: 30.12.19
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии официально вступили в силу ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники

В Башкирии сегодня, 30 декабря, официально вступил в силу закон, который ограничивает продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.


«Анализируя данные, мы обратили внимание, что пик отравлений алкоголем приходится на 3 января. И тут дело не столько в суррогатной продукции, как может показаться на первый взгляд, сколько в чрезмерном употреблении. Этим объясняется установление запрета на продажу алкоголя именно 3 числа. Профилактической мерой станет ограничение продажи алкоголя 4-6 января до четырех часов в день – с 10.00 до 14.00», — прокомментировал председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.

В Башкирии ввели запрет на продажу алкоголя в определенные дни новогодних праздников

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Также спикер Госсобрания выразил опасения по поводу особой активности продавцов нелегального алкоголя в эти дни и попросил депутатов подключиться к работе для выявления фактов продажи суррогатного алкоголя.

По словам председателя, данный законопроект является частью большой работы по профилактике алкоголизма среди населения.

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Источник: gorobzor.ru
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