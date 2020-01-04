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В Башкирии вступил в силу закон о праве на компенсацию платы за детские сады

Добавлено: 04.01.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Башкирии вступил в силу закон о праве на компенсацию платы за детские сады

С 1 января в Башкирии заработал закон о праве на компенсацию платы за детские сады. Ранее такое право закреплялось только за малоимущими семьями. Теперь компенсацию будут получать абсолютно все семьи, независимо от материального положения.


Законодатели уверены, что закон положительно скажется на демографической ситуации:

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—Мы ожидаем, что закон позволит охватить максимальное количество детей дошкольным образованием, положительно скажется на демографической ситуации, — отметил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.
По факту компенсации в республике и раньше получали все семьи. Однако это всякий раз это было временной мерой: компенсация устанавливалась на полгода-год. Сейчас право на компенсацию закреплено законодательно.

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Источник: i-gazeta.com
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