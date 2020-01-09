Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Агропредприятие Илишевского района Башкирии обмануло региональный Минсельхоз на 600 тыс рублей

Агропредприятие Илишевского района Башкирии обмануло региональный Минсельхоз на 600 тыс рублей

Добавлено: 09.01.20
Просмотров: 25
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Илишевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Агропредприятие Илишевского района Башкирии обмануло региональный Минсельхоз на 600 тыс рублей

Прокуратура Илишевского района расследует уголовного дело по статье «мошенничество в крупном размере» в отношении предприятия «Агидель».

Согласно данным ведомства, организация в 2017 году купила особый инструмент, а именно кукурузную жатку, за 2 миллиона рублей. Чтобы возместить часть затрат, компания запросила субсидию у регионального министерства сельского хозяйства. Ведомство выделило денежную помощь в размере 670 тысяч рублей. Но как оказалось фирма не имела права просить субсидию, так как главным условием выделения средств являлась покупка сельхозтехники отечественного производства, приобретенная жатка же была зарубежной марки.

В Илишевском районе открылся новый сельский многофункциональный клуб

Читайте также:

В Илишевском районе открылся новый сельский многофункциональный клуб
— В этой связи прокуратура района обратилась в суд с заявлением об обязании организации вернуть незаконно полученную субсидию в республиканский бюджет. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Ермекеевском районе потребовали уволить главу сельсовета
Человек и закон
В Ермекеевском районе потребовали уволить главу сельсовета
В Кугарчинском районе инвалиду 6 лет незаконно начислялись коммунальные платежи
Человек и закон
В Кугарчинском районе инвалиду 6 лет незаконно начислялись коммунальные платежи
В Илишевском районе 4 сироты не были обеспечены законным жильем
Происшествия
В Илишевском районе 4 сироты не были обеспечены законным жильем
Бывший гендиректор «Башкиравтодора» распродал свое имущество, чтобы не платить за причиненный Башкирии ущерб
Общество / Человек и закон
Бывший гендиректор «Башкиравтодора» распродал свое имущество, чтобы не платить за причиненный Башкирии ущерб
Уфимский Юридический колледж обязали прекратить поборы со студентов
Человек и закон
Уфимский Юридический колледж обязали прекратить поборы со студентов
В Белорецком районе главу сельсовета осудили за превышение полномочий
Происшествия
В Белорецком районе главу сельсовета осудили за превышение полномочий
В Аургазинском районе пресекли попытку хищения трубопровода
Происшествия
В Аургазинском районе пресекли попытку хищения трубопровода
Городская больница Салавата погасила задолженность за поставку лекарств
Происшествия
Городская больница Салавата погасила задолженность за поставку лекарств
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: