Агропредприятие Илишевского района Башкирии обмануло региональный Минсельхоз на 600 тыс рублей

Прокуратура Илишевского района расследует уголовного дело по статье «мошенничество в крупном размере» в отношении предприятия «Агидель».







Согласно данным ведомства, организация в 2017 году купила особый инструмент, а именно кукурузную жатку, за 2 миллиона рублей. Чтобы возместить часть затрат, компания запросила субсидию у регионального министерства сельского хозяйства. Ведомство выделило денежную помощь в размере 670 тысяч рублей. Но как оказалось фирма не имела права просить субсидию, так как главным условием выделения средств являлась покупка сельхозтехники отечественного производства, приобретенная жатка же была зарубежной марки.

— В этой связи прокуратура района обратилась в суд с заявлением об обязании организации вернуть незаконно полученную субсидию в республиканский бюджет. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram