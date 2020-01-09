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В Уфе обжаловали приговор по делу об изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы

Добавлено: 09.01.20
Просмотров: 33
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В Уфе обжаловали приговор по делу об изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы

Сторона защиты троих бывших полицейских из Уфы, которых обвиняют в изнасиловании своей молодой коллеги, обжаловали решение суда. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Республики Башкортостан.

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Собеседник заявил, что стороны обжаловали приговор, а дата рассмотрения апелляции  еще неизвестна. При этом было объявлено, что приговор обжалован в связи с его мягкостью. 

Как сообщалось ранее, приговор суда об изнасиловании экс-дознавательницы был оглашен в Кировском районном суде Уфы 26 декабря. Всех трех подсудимых признали виновными.
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