Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Благовещенском районе из-за многочисленных нарушений закрыли школу

В Благовещенском районе из-за многочисленных нарушений закрыли школу

Добавлено: 10.01.20
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Благовещенский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Благовещенском районе из-за многочисленных нарушений закрыли школу

Единственную школу в селе Трошкино Благовещенского района закрыли, поскольку обучаться в ней 44 школьникам было опасно. При этом в акте о готовности школы к началу нового учебного года, который подписали 7 августа 2019 года, отсутствует отметка о согласовании в сфере пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора. Это нарушение выявила прокурорская проверка, о ее результатах стало известно сегодня, 10 января. 

Теперь главе района предстоит устранить нарушения. Раньше причиной закрытия школы он называл проблемы с котлом, однако это не совсем так.

Как следует из прокурорского акта проверки, он имеется в распоряжении редакции, к закрытию школы привели следующие нарушения: 

Авария в Благовещенске: водитель иномарки протаранил ворота кладбища

Читайте также:

Авария в Благовещенске: водитель иномарки протаранил ворота кладбища
— Срок перезарядки огнетушителей истек в декабре 2019 года. В помещении, где установлен нагревательный котел, на концах электрических проводов имеются следы оплавления изоляции. Датчики автоматической пожарной сигнализации находятся в «сработанном» состоянии и не поставлены под охрану. Не проводится проверка замера сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, заземления, молниезащиты в здании с составлением соответствующих протоколов. Температура в помещении школы составляет +6 градусов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: соцсети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Благовещенском районе хотят закрыть школу: жители Трошкино готовы за свой счет ее отремонтировать
Общество
В Благовещенском районе хотят закрыть школу: жители Трошкино готовы за свой счет ее отремонтировать
В Кушнаренковском районе местного учителя обвинили в краже батарей отопления из школы
Общество
В Кушнаренковском районе местного учителя обвинили в краже батарей отопления из школы
В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов
Человек и закон
В Благовещенском районе «Региональный оператор РБ» сделал некачественный ремонт трех домов
В Баймакском районе школу поселка Старый Сибай признали полностью аварийной
Происшествия
В Баймакском районе школу поселка Старый Сибай признали полностью аварийной
Прокуратура Башкирии внесет 19 экс-чиновников в специальный реестр
Человек и закон
Прокуратура Башкирии внесет 19 экс-чиновников в специальный реестр
В Иглинском районе устранили нарушения температурных норм в школе
Происшествия
В Иглинском районе устранили нарушения температурных норм в школе
В Мелеузе из-за нарушений пожарной безопасности закрыли магазин
Происшествия
В Мелеузе из-за нарушений пожарной безопасности закрыли магазин
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
Образование
В Бурзянском районе новые детские сад и школу планируют сдать раньше срока
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: