В Благовещенском районе из-за многочисленных нарушений закрыли школу
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Единственную школу в селе Трошкино Благовещенского района закрыли, поскольку обучаться в ней 44 школьникам было опасно. При этом в акте о готовности школы к началу нового учебного года, который подписали 7 августа 2019 года, отсутствует отметка о согласовании в сфере пожарного и санитарно-эпидемиологического надзора. Это нарушение выявила прокурорская проверка, о ее результатах стало известно сегодня, 10 января.
Теперь главе района предстоит устранить нарушения. Раньше причиной закрытия школы он называл проблемы с котлом, однако это не совсем так.
Как следует из прокурорского акта проверки, он имеется в распоряжении редакции, к закрытию школы привели следующие нарушения:
— Срок перезарядки огнетушителей истек в декабре 2019 года. В помещении, где установлен нагревательный котел, на концах электрических проводов имеются следы оплавления изоляции. Датчики автоматической пожарной сигнализации находятся в «сработанном» состоянии и не поставлены под охрану. Не проводится проверка замера сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, заземления, молниезащиты в здании с составлением соответствующих протоколов. Температура в помещении школы составляет +6 градусов.
Источник: соцсети
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