За что могут оштрафовать дачника

Мой дом — моя крепость. Отличный принцип, который на самом деле не работает ни в одном государстве. Особенно, когда речь заходит о дачном хозяйстве.



Россия в этом отношении не является каким-либо исключением. К сожалению, многие граждане до сих пор допускают многочисленные «ошибки свободы», полагая, что за подобные действия на участке им ничего не будет. Рассмотрим пятерку распространенных нарушений, за которые чаще всего «прилетает».







Костры

Осуществлять сжигание мусора, травы, сухого дерева и прочего подобного можно только в специально отведенных для этого местах. Ограничения действуют и в отношении любых других костров, а также мангалов. В соответствии с действующим приказом МЧС, костер может разводиться только в 30-сантиметровой яме на удалении 50 метров от построек, 30 метров от деревьев и 10 метров от любых горючих материалов. Если же используется металлическая емкость для костра (бочка, мангал), то упомянутые выше параметры сокращаются в 2 раза.



При этом категорически запрещается разводить любой огонь на участке во время действия режима пожарной опасности в регионе.

Нельзя строить курятник или крольчатник рядом с участком своего соседа. Перед тем, как делать подобное следует согласовать вопрос с соседями, к участкам которых будет прилегать загон. Кроме того, необходимо соблюдать нормы размежевания.От соседского забора сельскохозяйственная постройка должна стоять на 4 метра минимум. Данные правила касаются вольеров, загонов и клеток для любой мелкой живности.Запрещено высаживать на границе участков и высокие деревья. К высокорослым относятся любые культуры, чья высота будет превышать 15 метров. Также, есть ограничения для посадки среднерослых деревьев, к которым относятся те, что имеют высоту от 10 до 15 метров. От домов деревья должны отстоять минимум на 5 метров, а от коммуникаций – на 2 метра.При посадке у межи следует отступать от нее не менее 4 метров для высокорослых растений и не менее 2 метров для среднерослых. Важно: если даже при соблюдении всех правил часть веток будет мешать соседу, зайдя во время роста на его участок, или же с дерева будут падать на другой участок плоды, хозяин пространства за забором имеет полное право обрезать все, что «залезло» на его землю.













Глухой забор

Нарушение, которое уже набило всем оскомину. Тем не менее, не будет лишним напомнить и о нем. В соответствии с СНиПом, высота ограды не может превышать 1.7 метра на меже, а также 2 метров на границе участка и улицы. Ограждение должно пропускать свет, если речь идет о заборе на границе участков. Сделать ограду можно из решетки или сетки.



Посиделки

Правило тишины распространяется не только на городские квартиры, но и на дачные участки. В будние дни запрещено шуметь с 22 часов вечера до 8 часов утра. В выходные дни с 22 вечера до 9 утра. К штрафу могут привести любые громкие действия: гуляния, крики, смех, игра на музыкальных инструментах, шумные строительные работы, прослушивание музыки и т.п. Если не получается договориться «по-хорошему», соседи вправе вызвать милицию.