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В России изменились правила оплаты налогов на имущество физлицами

Добавлено: 16.01.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В России изменились правила оплаты налогов на имущество физлицами

В России вступили в силу важные изменения, касающиеся налогообложения. Ряд поправок в федеральное законодательство меняет правила оплаты налогов на имущество физических лиц.

Так, вводится беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу. Теперь льготы для физлиц могут применяться как на основании соответствующего заявления налогоплательщика, представленного в налоговую инспекцию, так и по информации, полученной налоговыми органами от иных ведомств и организаций, в том числе пенсионного фонда.

Следующая новация — при расчете транспортного налога будет применен новый перечень легковых авто средней стоимостью от трех миллионов рублей, размещенный на сайте Минпромторга России.

Кроме того, прекращает применяться федеральная налоговая льгота в отношении транспортных средств максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированных в системе взимания платы «Платон».

Еще одна «новелла» законодательства — появится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог для предпенсионеров на кадастровую стоимость 600 «квадратов» на один земельный участок.


Помимо этого, вступает в силу федеральная льгота, освобождающая определенную категорию граждан, а именно предпенсионеров, от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта имущества (например, дома, квартиры, комнаты, гаража и др.) Имущество не должно использоваться в предпринимательской деятельности.

Напомним, к лицам предпенсионного возраста относятся граждане, которым до назначения пенсии осталось пять и менее лет.


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Источник: www.i-gazeta.com
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