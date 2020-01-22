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В Нефтекамске оправдали школьную медсестру обвиняемую в смерти ученицы

Добавлено: 22.01.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске оправдали школьную медсестру обвиняемую в смерти ученицы

В Верховном суде Башкирии оставили в силе оправдательный приговор  в отношении обвиняемой в неоказании помощи медсестры.

По информации профсоюза медицинских работников, в декабре 2017 года 17-летней школьнице из Нефтекамска стало плохо на уроке. У девочки была эпилепсия.  Когда приехала скорая помощь, то несмотря на реанимационные действия, ребенок скончался прямо в школе. 

Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года сначала по факту причинения смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ), позже обвинение сменили на неоказание помощи больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ).

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«В октябре прошлого года Нефтекамский городской суд вынес оправдательный приговор, не усмотрев вины медсестры. Самое сложное было доказать суду, что медсестра школьного медпункта оказала всю необходимую помощь, в смерти ребенка ее вины нет», – поясняет адвокат профсоюза работников здравоохранения РБ  Азат Аминев. 
Со слов медседстры, сначала ее вызвали в качестве свидетеля, а потом сделали главной подозреваемой. 
«Такое пережить, врагу не пожелаешь. <...> Я оказалась абсолютно беззащитной перед следователями, что говорить, как говорить, было страшно», – рассказала женщина. 
В настоящий момент она собирается увольняться, доработав до конца учебного года. 

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Источник: gorobzor.ru
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