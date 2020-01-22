В Нефтекамске оправдали школьную медсестру обвиняемую в смерти ученицы

В Верховном суде Башкирии оставили в силе оправдательный приговор в отношении обвиняемой в неоказании помощи медсестры.



По информации профсоюза медицинских работников, в декабре 2017 года 17-летней школьнице из Нефтекамска стало плохо на уроке. У девочки была эпилепсия. Когда приехала скорая помощь, то несмотря на реанимационные действия, ребенок скончался прямо в школе.







Уголовное дело было возбуждено в марте 2018 года сначала по факту причинения смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ), позже обвинение сменили на неоказание помощи больному (ч. 2 ст. 124 УК РФ).

«В октябре прошлого года Нефтекамский городской суд вынес оправдательный приговор, не усмотрев вины медсестры. Самое сложное было доказать суду, что медсестра школьного медпункта оказала всю необходимую помощь, в смерти ребенка ее вины нет», – поясняет адвокат профсоюза работников здравоохранения РБ Азат Аминев.

«Такое пережить, врагу не пожелаешь. <...> Я оказалась абсолютно беззащитной перед следователями, что говорить, как говорить, было страшно», – рассказала женщина.



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Со слов медседстры, сначала ее вызвали в качестве свидетеля, а потом сделали главной подозреваемой.В настоящий момент она собирается увольняться, доработав до конца учебного года.