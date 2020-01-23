Житель Баймака притворился девушкой, чтобы получить деньги
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Баймакский районный суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя г. Нефтекамск.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
В суде установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый зарегистрировался на сайте знакомств, выставил в своем профиле фотографию неизвестной ему девушки и начал от ее имени переписываться с жителем г. Баймак.
В ходе общения он жаловался на тяжелое материальное положение и нуждаемость в деньгах.
Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал сумму причиненного ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
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Источник: прокуратура Башкирии
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