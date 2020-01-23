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Житель Баймака притворился девушкой, чтобы получить деньги

Добавлено: 23.01.20
Просмотров: 91
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Баймакский район
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Житель Баймака притворился девушкой, чтобы получить деньги

Баймакский районный суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя г. Нефтекамск.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый зарегистрировался на сайте знакомств, выставил в своем профиле фотографию неизвестной ему девушки и начал от ее имени переписываться с жителем г. Баймак.

В ходе общения он жаловался на тяжелое материальное положение и нуждаемость в деньгах.

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Потерпевший решил помочь «девушке» и высылал ей безналичным способом денежные переводы в общем размере более 34 тыс. рублей. Договорившись о личной встрече, знакомая из интернета не пришла, а потом и вовсе перестала выходить на связь.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и взыскал сумму причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

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Источник: прокуратура Башкирии
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