В Башкирии с 1 июля 2020 года нелегальных перевозчиков ждут крупные штрафы

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве Башкирии был поднят вопрос о взаимодействии с нелегальными перевозчиками. Планомерная работа в этом направлении ведется уже более полутора лет. С момента прихода Радия Хабирова в республику борьба с нелегалами стала одним из ключевых направлений.







Председатель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов рассказал о ситуации с перевозчиками в Башкирии. Сейчас в регионе насчитываются 73 компании. В одной только Уфе пассажиров возят 12 компаний на 125 маршрутах. В общей сложности это 2905 единиц транспортных средств. Перевозки систематизируют дорожный надзор, ГИБДД и налоговая служба. Межведомственная рабочая группа постоянно проводит профилактические группы.

- С 1 июля закон? У нас этот закон уже вступил в силу. Но штрафы не предусмотрены были. С 1 июля начнем штрафовать жестко и беспощадно. Очень важно сейчас объяснить перевозчикам, что мы сейчас терпим, что они нарушают закон. Но с 1 июля будет для них большой стресс. Важно начинать профилактическую работу, - отметил Радий Хабиров

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Тем не менее многие перевозчики сейчас уже нарушают закон, не имея возможности принимать безналичный расчет прямо в автобусах. Радий Хабиров подчеркнул, что пока в регионе на это закрывают глаза. Но с 1 июля соответствующий закон вступит в силу, и тогда нарушителям закона не поздоровится.