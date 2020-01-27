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В Илишевском районе оштрафовали регоператора по вывозу мусора, который проигнорировал 10 деревень

Добавлено: 27.01.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Илишевский район
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В Илишевском районе оштрафовали регоператора по вывозу мусора, который проигнорировал 10 деревень

Региональный оператор по вывозу коммунальных отходов «Дюртюлимелиоводстрой» оказался в центре внимания прокуратуры Илишевского района. Как оказалось, в августе 2019 года предприятие не собирало с 10 деревень ТКО, но начисляло оплату за услугу. Мусор копился и засорял прилегающую территорию.


Прокуратура обратилась в суд, который обязал организацию сделать перерасчет. Кроме того, ведомство наложило штраф на руководителя «Дюртюлимелиоводстрой» за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Согласно документам, руководитель должен заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. 

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— В целях восстановления прав заявителей прокуратура района обратилась в суд с иском об обязании компании произвести перерасчет платы за услугу. Требования надзорного ведомства полностью удовлетворены. Кроме того, по постановлению прокурора района фирма и её руководитель оштрафованы за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства (ст. 6.3 КоАП РФ).Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства, — отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
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Источник: proural.info
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