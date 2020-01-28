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Поправки в Конституцию России не дадут гарантий на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Добавлено: 28.01.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Поправки в Конституцию России не дадут гарантий на индексацию пенсий работающим пенсионерам

В рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации уточнили нюансы индексации пенсий – распространится ли индексация на пенсии работающих пенсионеров. Об этом рассказала сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ, юрист и академик РАН Талия Хабриева.

По словам Хабриевой, принятие поправок президента в Конституцию РФ не дает гарантий индексаций пенсий работающим пенсионерам. Также она отметила, что поправки в Конституцию РФ раскроют правила формирования системы пенсионного обеспечения граждан. Она будет построена на единстве, справедливости и солидарности поколений.

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«В результате этого, конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве», – подчеркнула сопредседатель.
Ранее стало известно, что в РФ продолжается работа над законопроектом о новом варианте накопительной пенсионной системы – гарантированном пенсионном плане (ГПП). Жителям России вполне возможно придется платить еще один налог – «пенсионный».
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Источник: sterlegrad.ru
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