В Белокатайском районе осудят замглавы администрации, который нажился на сиротах

51-летний заместитель главы администрации Белокатайского района предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями при обеспечении детей-сирот квартирами.







Всего правоохранители расследовали восемь преступных эпизодов.По материалам дела, в 2016 и 2017 годах чиновник приказал сотрудникам выдать разрешения на строительство семи многоквартирных домов в селе Новобелокатай на арендованный у районной администрации земельных участках. При этом компания принадлежала предпринимательнице, с чьим мужем приятельствовал замглавы администрации.









При возведении объектов строители допустили массу нарушений, а предпринимательница не имела необходимой документации. Тем не менее она все равно получила разрешения на ввод домов в эксплуатацию без проведения экспертиз.Как сообщила пресс-служба следкома Башкирии, районная администрация заключила с застройщиком муниципальные контракты суммой больше 18,8 млн рублей на покупку жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В итоге льготникам выдали непригодные для жизни квартиры с множеством серьезных дефектов. Дома признаны аварийными и подлежат сносу или реконструкции.

Кроме того, чиновник заключил контракты с «Фондом строительства социального жилья РБ» на закупку 17 квартир для сирот стоимостью больше 15,7 млн рублей. Жилой дома также был построен с нарушениями и признан аварийным.



Сам обвиняемый вины так и не признал, в ближайшее время уголовное дело направят в суд. Также в суде рассматривается дело в отношении предпринимательницы и ее мужа. Они ответят за мошенничество и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram