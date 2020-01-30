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На мэра города Дюртюли Ильмира Гареева возбудили уголовное дело

Добавлено: 30.01.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Дюртюлинский район
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На мэра города Дюртюли Ильмира Гареева возбудили уголовное дело

Глава администрации Дюртюлей 35-летний Ильмир Гареев подозревается в неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

В Следкоме сообщили, что еще в 2017 году на городскую администрацию суд возложил обязанность переселить семью из четырех человек, где было двое несовершеннолетних детей, из трехкомнатной квартиры, которую признали аварийной.

Сообщается, что несмотря на то, что Ильмира Гареева предупреждали о последствиях неисполнения этой обязанности, в муниципалитете так и не предприняли меры к выделению средств из бюджета для переселения, что и привело к возбуждению уголовного дела. 

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В настоящий момент  возбуждено также еще одно дело по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Следователи устанавливают причины длительного бездействия чиновников. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

Семья же получила трехкомнатную квартиру, которая отвечает требованиям суда. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: с сайта администрации Дюртюлей

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