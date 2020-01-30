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Следком возбудил уголовное дело на компанию «Уфанефтемаш» за невыплату зарплаты вахтовикам

Добавлено: 30.01.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Следком возбудил уголовное дело на компанию «Уфанефтемаш» за невыплату зарплаты вахтовикам

Сегодня, 30 января, следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты вахтовикам из Башкирии.

Как сообщили в ведомстве, компания «Уфанефтемаш» не полностью оплатила труд 122 рабочих, поехавших на заработки в Приморье. В ходе доследственной проверки компания успела погасить большую часть долгов на сумму около 2 миллионов рублей.

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— Возбуждено уголовное дело по признакам частичной невыплаты заработной платы работникам ООО «Уфанефтемаш», — сообщили в следкоме. — Сумма задолженности составила более 2,1 миллиона рублей.
Следователи изучили бухгалтерскую и кадровую отчетность предприятия, допросили его работников, назначили финансово-экономическую экспертизу. Сейчас сыщикам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Тем временем 15 работников «Уфанефтемаша» объявили голодовку перед офисом компании

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Источник: ufa1.ru
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