Следком возбудил уголовное дело на компанию «Уфанефтемаш» за невыплату зарплаты вахтовикам

Сегодня, 30 января, следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты вахтовикам из Башкирии.







Как сообщили в ведомстве, компания «Уфанефтемаш» не полностью оплатила труд 122 рабочих, поехавших на заработки в Приморье. В ходе доследственной проверки компания успела погасить большую часть долгов на сумму около 2 миллионов рублей.

— Возбуждено уголовное дело по признакам частичной невыплаты заработной платы работникам ООО «Уфанефтемаш», — сообщили в следкоме. — Сумма задолженности составила более 2,1 миллиона рублей.



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Следователи изучили бухгалтерскую и кадровую отчетность предприятия, допросили его работников, назначили финансово-экономическую экспертизу. Сейчас сыщикам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.Тем временем 15 работников «Уфанефтемаша» объявили голодовку перед офисом компании