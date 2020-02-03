В Уфе мужчину спасшего мальчика от педофила отправили под домашний арест | видео

Уфимцу Владимиру С., избившему до смерти местного жителя, заподозренного в педофилии, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.







Напомним, ранее адвокат обвиняемого Искандар Кабиров отметил «специфичность» произошедших событий и заявлял о намерении отстаивать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

- По сути, он предотвратил совершение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетних. Наша позиция будет о том, чтобы избрали меру пресечения, не связанную с заключением под стражу – это может быть домашний арест, — сообщил Кабиров.

Владимиру С. может грозить до 15 лет тюрьмы. Его обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Инцидент произошел в минувшую пятницу в микрорайоне Инорс Калининского района города. Как рассказал «Вести-Башкортостан» друг обвиняемого Роман Р., вечером того дня на улице к Владимиру подбежал маленький мальчик и попросил помощи. Владимир прошел на адрес, выяснилось, что там действительно находится напуганный ребенок вместе с мужчиной. Между взрослыми завязалась драка, а школьники убежали. Известно, что предполагаемый педофил скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.