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В компании «Башмилк» прошли обыски: выясняют причины невыплаты зарплаты работникам

Добавлено: 05.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В компании «Башмилк» прошли обыски: выясняют причины невыплаты зарплаты работникам

Следственный комитет Башкирии провел обыск и выемку документов в уфимском предприятии «Башмилк». Известно, что  правоохранители изъяли документы организации, а также на допрос вызваны руководители компании.

Следственные действия проводятся из-за невыплаты заработной платы 123 работникам в течение 4 месяцев. Задолженность перед сотрудниками у организации превысила 7,7 миллионов рублей. Также по этому факту возбуждено уголовное дело в отношении руководителей «Башмилка» по статье 145.1 УК РФ («невыплата заработной платы»).

«В настоящее время назначена экономическая судебная экспертиза с целью установления точного периода и размера задолженности, а также определения на какие конкретно цели были направлены активы предприятия. Принимаются меры обеспечительного характера с целью скорейшего восстановления нарушенных трудовых прав работников, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В региональном Следственном комитете отметили, что будет дана правовая оценка действиям руководителей организации, а также проверена текущая финансово-хозяйственная ситуация всей группы компаний, входящих в состав холдинга «Башмилк».

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Источник: gorobzor.ru
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