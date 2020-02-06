В Уфе вынесли приговор мужчине, который в бассейне надругался над девочкой

В Уфе 40-летний мужчина надругался над маленькой девочкой. Преступление произошло в бассейне одного из фитнес-клубов микрорайона Дема.







Известно, что инцидент случился в апреле 2019 года, тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал.

«В суде установлено, что в апреле 2019 года мужчина, находясь в бассейне фитнес-клуба, совершил действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. О случившемся ребенок рассказал своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — отметили в прокуратуре Башкирии.



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Фото: ГорОбзор.ру