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В Уфе вынесли приговор мужчине, который в бассейне надругался над девочкой

Добавлено: 06.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В Уфе вынесли приговор мужчине, который в бассейне надругался над девочкой

В Уфе 40-летний мужчина надругался над маленькой девочкой. Преступление произошло в бассейне одного из фитнес-клубов микрорайона Дема.

Известно, что инцидент случился в апреле 2019 года, тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 132  УК РФ («иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал.

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«В суде установлено, что в апреле 2019 года мужчина, находясь в бассейне фитнес-клуба, совершил действия сексуального характера в отношении десятилетней девочки. О случившемся ребенок рассказал своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы», — отметили в прокуратуре Башкирии.
Накануне Кировский районный суд вынес суровый приговор мужчине – ему предстоит провести 13 лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что другой житель Уфы до смерти избил предполагаемого педофила. Суд избрал Владимиру С. меру пресечения в виде домашнего ареста, также накануне были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГорОбзор.ру
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