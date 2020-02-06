Экс-дознавательницу из Уфы не устроил приговор вынесенный полицейским-насильникам









, которая была изнасилована в октябре 2018 года тремя высокопоставленными полицейскими, подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор из-за чрезмерно мягкого наказания.

Потерпевшая требует вынести новый обвинительный приговор с более суровым наказанием и с назначением дополнительного наказания в виде лишения звания.



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Фото: соцсети

Ранее девушка вместе со своим адвокатом заявляла, что довольна решением суда. Ранее сообщалось, что экс-полицейские 26 декабря 2019 года были признаны виновными в изнасиловании своей коллеги. Им назначено в общей сложности 20 лет лишения свободы в колонии общего режима.Осужденные также вместе со своими девятью адвокатами подали апелляцию, в которой просят отменить приговор и вынести оправдательный приговор ввиду отсутствия события преступления и отказать в исковых требованиях потерпевшей.