В Мелеузовском районе задержали мужчину за незаконный отстрел двух лосей

В Отдел МВД России по Мелеузовскому району обратился сотрудник районного подразделения Минэкологии республики. Охотинспектор сообщил, что нашел следы крови предположительно двух лосей в лесополосе около села Воскресенкое. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.







В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого в браконьерстве. Им оказался 31-летний местный житель. Стоить отметить, мужчина знал, что нарушает действующие пункты законодательства о защите и охране окружающей среды. Официальной лицензии на охоту у мужчины не было. Свою вину он признал.









Предварительно установлено, что около полудня его позвал покататься на снегоходе 32-летний приятель, и мужчина охотно согласился. С собой на прогулку он прихватил ружье, чтобы «пострелять по пням» - пояснил мужчина на допросе. Подъезжая ближе к лесу, мужчины увидели лосей. Сохатые спрятались за кустами. Приятелю мужчины было любопытно понаблюдать за животными. А злоумышленник в это время уже прицеливался. Несколько выстрелов картечью положили наземь одного из лосей. Другому животному удалось пробежать еще чуть больше ста метров и его настигла та же участь. Своего друга злоумышленник заверил, что лицензия на отстрел есть и переживать не о чем.

Чтобы перевезти животных он подключил еще двоих знакомых. Сначала мужчины перевезли животных на лесопилку, чтобы разделать, а после отвезли тушки в заброшенный ангар. Примечательно, что и лесопилка и гараж находились в собственности у родственников злоумышленника, но их не было на месте.



По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: МВД по Башкирии