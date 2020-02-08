В Мелеузовском районе задержали мужчину за незаконный отстрел двух лосей
В Отдел МВД России по Мелеузовскому району обратился сотрудник районного подразделения Минэкологии республики. Охотинспектор сообщил, что нашел следы крови предположительно двух лосей в лесополосе около села Воскресенкое. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого в браконьерстве. Им оказался 31-летний местный житель. Стоить отметить, мужчина знал, что нарушает действующие пункты законодательства о защите и охране окружающей среды. Официальной лицензии на охоту у мужчины не было. Свою вину он признал.
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Чтобы перевезти животных он подключил еще двоих знакомых. Сначала мужчины перевезли животных на лесопилку, чтобы разделать, а после отвезли тушки в заброшенный ангар. Примечательно, что и лесопилка и гараж находились в собственности у родственников злоумышленника, но их не было на месте.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.