Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Мелеузовском районе задержали мужчину за незаконный отстрел двух лосей

В Мелеузовском районе задержали мужчину за незаконный отстрел двух лосей

Добавлено: 08.02.20
Просмотров: 59
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Мелеузовский район
Комментарии (0)
В Мелеузовском районе задержали мужчину за незаконный отстрел двух лосей

В Отдел МВД России по Мелеузовскому району обратился сотрудник районного подразделения Минэкологии республики. Охотинспектор сообщил, что нашел следы крови предположительно двух лосей в лесополосе около села Воскресенкое. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого в браконьерстве. Им оказался 31-летний местный житель. Стоить отметить, мужчина знал, что нарушает действующие пункты законодательства о защите и охране окружающей среды. Официальной лицензии на охоту у мужчины не было. Свою вину он признал.

В Мелеузе банда в масках ограбила пенсионера

Читайте также:

В Мелеузе банда в масках ограбила пенсионера
Предварительно установлено, что около полудня его позвал покататься на снегоходе 32-летний приятель, и мужчина охотно согласился. С собой на прогулку он прихватил ружье, чтобы «пострелять по пням» - пояснил мужчина на допросе. Подъезжая ближе к лесу, мужчины увидели лосей. Сохатые спрятались за кустами. Приятелю мужчины было любопытно понаблюдать за животными. А злоумышленник в это время уже прицеливался. Несколько выстрелов картечью положили наземь одного из лосей. Другому животному удалось пробежать еще чуть больше ста метров и его настигла та же участь. Своего друга злоумышленник заверил, что лицензия на отстрел есть и переживать не о чем.

Чтобы перевезти животных он подключил еще двоих знакомых. Сначала мужчины перевезли животных на лесопилку, чтобы разделать, а после отвезли тушки в заброшенный ангар. Примечательно, что и лесопилка и гараж находились в собственности у родственников злоумышленника, но их не было на месте.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: МВД по Башкирии
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Баймакском районе мужчина до смерти избил сторожа питомника для животных
Происшествия
В Баймакском районе мужчина до смерти избил сторожа питомника для животных
В Туймазинском районе мужчина ограбил дом
Происшествия
В Туймазинском районе мужчина ограбил дом
В Стерлибашевском районе мужчина на украденные деньги арендовал сауну и пригласил девушек
Происшествия
В Стерлибашевском районе мужчина на украденные деньги арендовал сауну и пригласил девушек
В Янаульском районе задержали браконьеров застреливших лосей
Происшествия
В Янаульском районе задержали браконьеров застреливших лосей
В Баймакском районе мужчина не сумевший угнать авто украл аккумулятор
Происшествия
В Баймакском районе мужчина не сумевший угнать авто украл аккумулятор
В Иглинском районе двое мужчин похитили телевизор
Происшествия
В Иглинском районе двое мужчин похитили телевизор
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
Происшествия
В Бирском районе местный житель похитил и съел с приятелями 5 килограмм мяса
В Туймазинском районе воровство бензина привело к возгоранию автомобиля
Происшествия
В Туймазинском районе воровство бензина привело к возгоранию автомобиля
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: