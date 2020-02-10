В Башкирии изменился порядок получения справок о наличии (отсутствии) судимости

С 10 февраля 2020 года вступил в силу приказ МВД России от 27.09.2019 №660 «Об утверждении Административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».







Административным регламентом исключена возможность подачи заявления и выдачи готового документа в территориальных органах МВД России на районном уровне.

Источник: МВД по Башкирии

Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости можно подать:- в филиалах МФЦ «Мои документы»;- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в электронном виде;- в Информационном центре МВД по Республике Башкортостан.