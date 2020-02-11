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В полиции Башкирии объяснили отличия между находкой и кражей

Добавлено: 11.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В полиции Башкирии объяснили отличия между находкой и кражей

В последнее время в Отдел МВД России по Калтасинскому району поступает немало заявлений от граждан о краже, либо об утере сотовых телефонов. Иногда нашедший оставляет телефон себе, тем временем такие действия могут повлечь уголовную ответственность по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Различия между кражей и находкой есть, но они не всегда понятны для граждан. Сотрудники органов внутренних дел поясняют. Для кражи обязательно должен быть преступный умысел, целенаправленное действие. Если вы увидели забытый кем-то сотовый телефон на сиденье в транспорте, внутри любого помещения, в общественном месте и положили его к себе в карман - это кража, а не находка. Если вы нашли сотовый телефон в транспорте, помещении или каком-то общественном месте, вам нужно обратиться к водителю, администратору, охране и другим ответственным лицам и передать им телефон, сообщив детали находки (время, место).

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Если вы предполагаете, что владелец сотового телефона оставил его временно (пусть и по забывчивости) и скоро за ним вернется, догадываетесь или знаете личность хозяина телефона - в таком случае вы можете взять телефон в руки только для одной цели: чтобы незамедлительно вернуть его хозяину.

Не влечет к уголовной ответственности только присвоение находки, то есть потерянной вещи, - у потерянной вещи с юридической точки зрения есть два признака. Первый: она находится в неизвестном хозяину месте. Второй: у нее нет идентификационных признаков. Поэтому нож или котелок, потерянные кем-то в лесу, станут находкой. Но если на проселочной дороге вы увидите оставленный кем-то автомобиль, это не может считаться находкой. У автомобиля есть идентификационные признаки. Его принадлежность легко устанавливается. Просто по каким-то причинам хозяин оставил машину без присмотра. Но не потерял. Присвоить себе автомобиль нельзя - это будет кражей. К тому же, даже если вещь считается находкой, честный человек должен сделать все, чтобы найти настоящего хозяина.

Так, в соответствии со ст. 227 Гражданского Кодекса РФ «Находка», нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. А в случае если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления.

Таким образом, основной обязанностью нашедшего вещь является, с одной стороны, информировать о находке, а с другой – возвратить вещь собственнику.

Источник: МВД по Башкирии
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