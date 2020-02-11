В Уфе съемка секса друзей на крыше обернулась для 15-летнего школьника тюремным сроком

В Уфе 15-летний школьник получил 4,5 года тюрьмы за съемку секса друзей на крыше. Напомним, скандал произошел в марте 2019 года. Тогда трое школьников поднялись на крышу, подростки 13 и 14 лет начали заниматься сексом, а самый старший из них – 15-летний парень - снял происходящее на видео.







В отношении автора ролика региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Как сообщил Proufu.ru, на днях прошел суд, в ходе которого 15-летнего подростка приговорили к 4,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

«Судебное следствие по тяжкой статье длилось всего 12 дней. Приговор основан на показаниях двух пьяных подростков, которые изображены на видео. Суд попытался обосновать обвинение моему сыну, вырывая факты из контекста доказательств и перевирая показания свидетелей. При этом все, что указывает на невиновность моего сына, судом не учтено. Показания пьяных подростков с видео противоречат показаниям остальных свидетелей. Показания моего сына полностью остальными свидетелями подтверждены», — передает издание слова матери парня.



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Фото: «Плохие новости»

Апелляция приговора назначена на конец февраля 2020 года.