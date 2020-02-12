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В уфимском селе Нагаево закрыли опасный частный детсад «Гусенок»

Добавлено: 12.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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В уфимском селе Нагаево закрыли опасный частный детсад «Гусенок»

В столице Башкирии работал опасный детский сад. Во время проверки, проведенной надзорными ведомствами, были выявлены многочисленные нарушения. Чтобы закрыть заведение, потребовалось вмешательство судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по РБ, частный детский сад «Гусенок» находится в селе Нагаево Октябрьского района Уфы. Помещения учреждения располагались в нежилом многоэтажном здании. Во время проверки обнаружились многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства. Безопасность детей и сотрудников детского сада находилась под угрозой.

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Районный прокурор обратился в суд с требованием запретить юридическому лицу вести деятельность по оказанию услуг по присмотру за детьми до полного устранения нарушений. Суд эти требования удовлетворил. Было принято решение запретить деятельность опасного садика до момента вынесения окончательного решения по данному делу. Судебные приставы незамедлительно выехали на место и прикрыли детский сад. Они будут регулярно проверять сохранность наложенных пломб на двери помещений.

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Источник: www.i-gazeta.com
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