Сотрудники ГИБДД получат право отменять результаты техосмотра

Сотрудник ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам техосмотра (ТО). Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на проект постановления правительства РФ.







«Автоинспектор, следует из постановления, должен будет „информировать“ страховую компанию об аннулировании», — пишет газета. Результаты ТО могут быть отменены, если автомобиль диагностику не проходил или она была сделана с нарушением установленного порядка.



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Разработанный документ Министерства транспорта РФ вступит в силу в июне 2020 года вместе с новым законом о техосмотре. В нем говорится, что процесс ТО будут фиксировать на фото в три снимка (перед, во время и в конце процедуры). Кадры будет хранить МВД. В июле вступят в силу поправки в КоАП, согласно которым за езду на машине без ТО будут штрафовать на две тысячи рублей.