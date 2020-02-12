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Экс-полицейский из Башкирии лишился незаконно нажитого имущества

Добавлено: 12.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Экс-полицейский из Башкирии лишился незаконно нажитого имущества

В Башкирии суд взыскал с бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности имущество стоимостью свыше 7 миллионов рублей. Мужчина не смог предоставить сведения о законном получении доходов. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Известно, что сотрудник полиции с 2012 по 2017 годы купил две квартиры, автомобили Тоyоtа Land Cruiser и Rav4 и построил дом в Кармаскалинском районе. При этом стоимость имущества в сумме значительно превышала официальный доход замначальника экономической безопасности и его супруги. В качестве источников крупных сделок полицейский указал займ, заключенный с отцом пенсионером. После прокурорской проверки полицейский уволился с должности.

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Источник: proural.info
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