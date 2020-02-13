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Застройщики ЖК «Миловский парк» пойдут под суд за хищение 2 млрд рублей дольщиков

Добавлено: 13.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Застройщики ЖК «Миловский парк» пойдут под суд за хищение 2 млрд рублей дольщиков

Региональный Следственный комитет завершил расследование в отношении руководителей компании «КилСтройИнвест», которая являлась застройщиком ЖК «Миловский парк», а именно Дмитрия Комлева, Павла Рыцева и Ивана Арапова.

Мужчин обвиняют в совершении преступлений сразу по 3 статьям – мошенничестве, причинении имущественного ущерба и уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, с 2013 по 2017 годы предприниматели получили более 2 млрд рублей от 1,5 тысячи дольщиков на строительство ЖК «Миловский парк» в Уфимском районе. Однако  организация свои обещания не выполнила, и 1,2 тысячи дольщиков остались без квартир.

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Также в СК по РБ определили, что коммерсанты уклонились от выплаты 38 млн рублей налогов, так как часть денег дольщиков не расходовалась на строительство. Силовики наложили арест на 400 млн рублей, загородный клуб «Бухта Кила» и другую недвижимость.
«По результатам расследования следователем внесено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершенным преступлениям, в адрес Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре с целью усиления контроля за целевым использованием денежных средств дольщиков и привлечения лиц к дисциплинарной ответственности», — рассказали в СК по РБ.
Обвиняемые свою вину не признали. Уголовное дело будет направлено в суд.
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Источник: gorobzor.ru
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