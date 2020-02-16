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Объявленный в федеральный розыск насильник из Уфы вел асоциальный образ жизни

Добавлено: 16.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Объявленный в федеральный розыск насильник из Уфы вел асоциальный образ жизни

В федеральный и международный розыск объявили жителя Уфы Эдуарда Шакирова. 23-летнего мужчину обвиняют в насильственных действиях над ребенком.

Одна из знакомых преступника рассказала, что он вел довольно асоциальный образ жизни. Вначале он показался девушке хорошим, снимал жилье у ее подруги, однако характер Эдуарда резко менялся во время приема наркотиков.

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- Ходил по двухэтажкам как бомж, подружкина бабушка часто его ругала, - вспоминает знакомая. - Парень он неплохой, но наркоман. Прыгал из окна, и, вероятно, не понимал что делал.  
Напомним, что в ноябре 2019 года, Шакиров совершил над школьницей развратные действия в одном из подъездов микрорайона Сипайлово. В МВД обратились родители девочки, было заведено уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера». Задержать преступника по горячим следам не удалось, был объявлен розыск.  

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Эдуарда Шакирова, сообщите по телефону 8 (347) 251-62-51 или 02.

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