Объявленный в федеральный розыск насильник из Уфы вел асоциальный образ жизни

В федеральный и международный розыск объявили жителя Уфы Эдуарда Шакирова. 23-летнего мужчину обвиняют в насильственных действиях над ребенком.







Одна из знакомых преступника рассказала, что он вел довольно асоциальный образ жизни. Вначале он показался девушке хорошим, снимал жилье у ее подруги, однако характер Эдуарда резко менялся во время приема наркотиков.

- Ходил по двухэтажкам как бомж, подружкина бабушка часто его ругала, - вспоминает знакомая. - Парень он неплохой, но наркоман. Прыгал из окна, и, вероятно, не понимал что делал.