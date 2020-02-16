В Дюртюлинском районе Башкирии заключенного попытались вызволить за взятку

В Дюртюлинском районе местный житель попытался вызволить знакомого из тюрьмы, дав взятку должностному лицу в размере 1 млн рублей.







Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры. По версии следствия, заключенный связался с товарищем с просьбой помочь изменить его меру пресечения. Его осудили за сбыт наркотических средств в крупном размере.



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Знакомый обратился к начальнику отдела профилактики правонарушений в Уфе и предложил ему за освобождение друга взятку в размере 1 млн рублей. Мужчину задержали при передаче денег оперативники УФСБ по РБ.В отношении него возбудили уголовное дело по статье «покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере» (ст.291 УК РФ). Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,8 млн рублей.