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В Межгорье начальник МЧС присвоил более 4 млн рублей для лечения несуществующей болезни

Добавлено: 18.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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В Межгорье начальник МЧС присвоил более 4 млн рублей для лечения несуществующей болезни

В Межгорье арестовали начальника МЧС по подозрению в мошенничестве и взяточничестве. Об этом сообщает СК по РБ. 

По данным следствия, мужчина в 2016-2017 годах оформил документы на себя и подчиненных на получение дополнительной материальной помощи на дорогостоящее лечение, тогда как никто из них не был болен. Половину полученных  суммы сотрудники передавали обвиняемому  за организацию выплат, сохранение своих должностей и общее покровительство по службе. Таким образом мужчина получил свыше 4,2 млн рублей.

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В отношении 41-летнего начальника МЧС возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «получение взятки в особо крупном размере» (ст. 290 УК РФ) и «мошенничество» (ст. 159 УК РФ).  В настоящее время мужчина находится под стражей. Следователи допрашивают свидетелей, изучают бухгалтерскую отчетность.
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Источник: gorobzor.ru
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