Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе ведущий специалист отдела опеки не смогла доказать 9-миллионный доход

В Уфе ведущий специалист отдела опеки не смогла доказать 9-миллионный доход

Добавлено: 18.02.20
Просмотров: 139
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
Комментарии (0)
В Уфе ведущий специалист отдела опеки не смогла доказать 9-миллионный доход

По иску прокуратуры суд обратил в доход государства дорогостоящую иномарку, которая была записана на супруга ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной администрации.

Основанием для этого стали результаты прокурорской проверки, которая выявила, что в течение 2 лет – в 2017-2018 годы — семья муниципального служащего приобрела квартиру в строящемся доме в Уфе, а также автомобили Audi Q7 и MAZDA СХ-5 -  на общую сумму более 9 млн рублей. При этом стоимость имущества в разы превышала официальный доход семьи.

В Уфе в пожаре погибли три человека

Читайте также:

В Уфе в пожаре погибли три человека
Специалист отдела опеки ссылалась на финансовую помощь родственников. Однако прокуратура Калининского района Уфы инициировала процедуру контроля за расходами и впоследствии обратилась в суд. Законность приобретения женщина так и не смогла доказать. Audi Q7 изъяли в доход государства, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Экс-полицейский из Башкирии лишился незаконно нажитого имущества
Человек и закон
Экс-полицейский из Башкирии лишился незаконно нажитого имущества
В Башкирии стал известен размер денежной помощи для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет
Экономика
В Башкирии стал известен размер денежной помощи для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет
В Башкирии суд вынес решение об изъятии у экс-сотрудника службы собственной безопасности имущества на сумму 34 млн рублей
Человек и закон
В Башкирии суд вынес решение об изъятии у экс-сотрудника службы собственной безопасности имущества на сумму 34 млн рублей
В Аургазинском районе у экс-начальника ГИБДД изъяли дорогой внедорожник
Человек и закон
В Аургазинском районе у экс-начальника ГИБДД изъяли дорогой внедорожник
В Башкирии у экс-сотрудника МВД изъяли имущество на 34 млн рублей
Происшествия
В Башкирии у экс-сотрудника МВД изъяли имущество на 34 млн рублей
В Уфе судебный пристав присвоила более 1 млн рублей
Происшествия
В Уфе судебный пристав присвоила более 1 млн рублей
Все имущество семьи полковника Захарченко на 9 млрд рублей обращено в доход РФ
Человек и закон
Все имущество семьи полковника Захарченко на 9 млрд рублей обращено в доход РФ
Компенсация за детский сад: какие документы нужны?
Общество
Компенсация за детский сад: какие документы нужны?
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: