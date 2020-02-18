В Уфе ведущий специалист отдела опеки не смогла доказать 9-миллионный доход

По иску прокуратуры суд обратил в доход государства дорогостоящую иномарку, которая была записана на супруга ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной администрации.







Основанием для этого стали результаты прокурорской проверки, которая выявила, что в течение 2 лет – в 2017-2018 годы — семья муниципального служащего приобрела квартиру в строящемся доме в Уфе, а также автомобили Audi Q7 и MAZDA СХ-5 - на общую сумму более 9 млн рублей. При этом стоимость имущества в разы превышала официальный доход семьи.



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Специалист отдела опеки ссылалась на финансовую помощь родственников. Однако прокуратура Калининского района Уфы инициировала процедуру контроля за расходами и впоследствии обратилась в суд. Законность приобретения женщина так и не смогла доказать. Audi Q7 изъяли в доход государства, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.