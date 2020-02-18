В Хайбуллинском районе Башкирии выявили финансовые нарушения в Акъярском горном колледже

Финансовые нарушения на сумму свыше 41 млн руб. выявили в ходе проверки Акъярского горного колледжа им. Тасимова в Хайбуллинском районе Башкирии, сообщил портал Mkset.ru.







Специалисты провели ревизию финансовой отчетности колледжа за период с 1 декабря 2015 года по 21 января 2020 года. Они зафиксировали перерасход средств, нарушения при заполнении дипломов о среднем образовании и недоплату студентам компенсации за приобретения одежды и различного инвентаря.

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Выяснилось, что администрация учреждения неравномерно использовала бюджетных средств, подлежащие возмещению в бюджет (37,8 млн руб.) и средства от приносящей доход деятельности (1,5 млн). Помимо этого, руководство колледжа неэффективно использовало 2 млн руб. из бюджета и 13,4 тыс. руб. от приносящей доход деятельности.