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В Хайбуллинском районе Башкирии выявили финансовые нарушения в Акъярском горном колледже

Добавлено: 18.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе Башкирии выявили финансовые нарушения в Акъярском горном колледже

Финансовые нарушения на сумму свыше 41 млн руб. выявили в ходе проверки Акъярского горного колледжа им. Тасимова в Хайбуллинском районе Башкирии, сообщил портал Mkset.ru.

Специалисты провели ревизию финансовой отчетности колледжа за период с 1 декабря 2015 года по 21 января 2020 года. Они зафиксировали перерасход средств, нарушения при заполнении дипломов о среднем образовании и недоплату студентам компенсации за приобретения одежды и различного инвентаря.

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Выяснилось, что администрация учреждения неравномерно использовала бюджетных средств, подлежащие возмещению в бюджет (37,8 млн руб.) и средства от приносящей доход деятельности (1,5 млн). Помимо этого, руководство колледжа неэффективно использовало 2 млн руб. из бюджета и 13,4 тыс. руб. от приносящей доход деятельности.

Источник: rns.online
Фото: из открытых источников
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