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Известный адвокат Шота Горгадзе будет бесплатно защищать убившего педофила Владимира Санкина

Добавлено: 19.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
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Известный адвокат Шота Горгадзе будет бесплатно защищать убившего педофила Владимира Санкина

Стало известно, кто будет защищать в суде уфимца, который до смерти избил предполагаемого педофила. Адвокат семьи Меладзе и Соловьева Шота Горгадзе в социальных сетях вызвался защищать Владимира Санкина.

Мужчина отметил, что его услуга будет для семьи обвиняемого бесплатной. На днях Санкины приняли его предложение. Об этом Шота Горгадзе объявил в социальных сетях.

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«Только что родственники Владимира Санкина приняли мое предложение о защите! Так что я взял это дело, и вместе с коллегами из Уфы мы добьемся справедливости для Владимира, защитившего детей от педофила. Он не убийца и не должен сидеть в тюрьме», — отметил адвокат.
Напомним, ранее сообщалось, что уфимец Владимир Санкин до смерти избил предполагаемого педофила. Суд избрал Владимиру меру пресечения в виде домашнего ареста, также накануне были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека.

Осведомленный источник также сообщил, что Владимир ранее неоднократно преступал закон – в 2015 году был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, не так давно - в апреле 2019 года - обвинен в мелком хулиганстве, а также был судим за кражу в 2014 году.

Кроме того, депутат Госдумы VII созыва Евгений Примаков выразил свое мнение по поводу убийства предполагаемого педофила в Уфе. По его мнению Санкин «не убил педофила, а утилизировал».
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Источник: gorobzor.ru
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