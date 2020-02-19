Известный адвокат Шота Горгадзе будет бесплатно защищать убившего педофила Владимира Санкина

Стало известно, кто будет защищать в суде уфимца, который до смерти избил предполагаемого педофила. Адвокат семьи Меладзе и Соловьева Шота Горгадзе в социальных сетях вызвался защищать Владимира Санкина.
Мужчина отметил, что его услуга будет для семьи обвиняемого бесплатной. На днях Санкины приняли его предложение. Об этом Шота Горгадзе объявил в социальных сетях.
«Только что родственники Владимира Санкина приняли мое предложение о защите! Так что я взял это дело, и вместе с коллегами из Уфы мы добьемся справедливости для Владимира, защитившего детей от педофила. Он не убийца и не должен сидеть в тюрьме», — отметил адвокат.
Осведомленный источник также сообщил, что Владимир ранее неоднократно преступал закон – в 2015 году был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, не так давно - в апреле 2019 года - обвинен в мелком хулиганстве, а также был судим за кражу в 2014 году.
Кроме того, депутат Госдумы VII созыва Евгений Примаков выразил свое мнение по поводу убийства предполагаемого педофила в Уфе. По его мнению Санкин «не убил педофила, а утилизировал». Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram