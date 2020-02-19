Известный адвокат Шота Горгадзе будет бесплатно защищать убившего педофила Владимира Санкина

Стало известно, кто будет защищать в суде уфимца, который до смерти избил предполагаемого педофила. Адвокат семьи Меладзе и Соловьева Шота Горгадзе в социальных сетях вызвался защищать Владимира Санкина.







Мужчина отметил, что его услуга будет для семьи обвиняемого бесплатной. На днях Санкины приняли его предложение. Об этом Шота Горгадзе объявил в социальных сетях.

«Только что родственники Владимира Санкина приняли мое предложение о защите! Так что я взял это дело, и вместе с коллегами из Уфы мы добьемся справедливости для Владимира, защитившего детей от педофила. Он не убийца и не должен сидеть в тюрьме», — отметил адвокат.



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