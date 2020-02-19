В Башкирии возбудили уголовное дело против руководителей «Башкирского речного пароходства»

Сегодня, 19 февраля, Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело против руководителей «Башкирского речного пароходства» по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Напомним, в 2017 году Арбитражный суд республики постановил признать «Башкирское речное пароходство» банкротом. Тогда региону был причинен имущественный вред на общую сумму свыше 120 млн рублей.







По версии следствия, в 2016-2017 годы экс-топ-менеджеры предприятия провели неправомерные сделки и иные неправомерные действия, которые в разы снизили остаточную стоимость основных средств организации и способствовали увеличению ее кредиторской задолженности.

«Ухудшение финансовых показателей, а также отсутствие мер к взысканию крупной суммы дебиторской задолженности повлекло неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и производить иные обязательные выплаты. Кроме того, бывшими руководителями компании и должностными лицами Министерства земельных и имущественных отношений республики, призванными осуществлять контроль за деятельностью общества с государственной долей участия в уставном капитале и участвовать в финансовом оздоровлении предприятия, не были приняты меры по урегулированию взаимоотношений «Башкирское речное пароходство» с кредиторами», - рассказали в ведомстве.

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Фото: из открытых источников