"Буду вести его защиту до конца": адвокат Шота Горгадзе прибыл в Уфу, чтобы защищать Санкина

Известный адвокат Шота Горгадзе прибыл в Уфу. Юрист, ранее защищавший Валерия Меладзе, Владимира Соловьева и других российских звезд, приехал в столицу Башкирии, чтобы представлять интересы Владимира Санкина, подозреваемого в убийстве педофила. Адвокат ознакомился с материалами и подробно рассказал о своих впечатлениях на личной странице в соцсети.







— Владимир Санкин — замечательный парень из Уфы, защитивший двух деток от педофила-рецидивиста, — написал он. — Я вместе с коллегой, адвокатом Викторией Каратаевой приехал в Уфу защищать его. Уже с первых минут общения мне стало ясно, что таких мужчин нужно награждать, а не судить.

— Владимир вбежал и пресек его действия, в результате чего педофил помер, — заявил Горгадзе. — А как бы поступили вы? Прошли бы мимо? Санкин — герой! И я буду вести его защиту до конца! До победного конца.

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Адвокат утверждает, что педофил сначала предлагал детям снять трусы за деньги, а потом начал угрожать топором. Сбежавший ребенок попросил у Санкина помощи.