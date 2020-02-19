Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » "Буду вести его защиту до конца": адвокат Шота Горгадзе прибыл в Уфу, чтобы защищать Санкина

"Буду вести его защиту до конца": адвокат Шота Горгадзе прибыл в Уфу, чтобы защищать Санкина

Добавлено: 19.02.20
Просмотров: 94
Рубрика: Общество / Человек и закон
Теги: Уфа
Комментарии (0)
"Буду вести его защиту до конца": адвокат Шота Горгадзе прибыл в Уфу, чтобы защищать Санкина

Известный адвокат Шота Горгадзе прибыл в Уфу. Юрист, ранее защищавший Валерия Меладзе, Владимира Соловьева и других российских звезд, приехал в столицу Башкирии, чтобы представлять интересы Владимира Санкина, подозреваемого в убийстве педофила. Адвокат ознакомился с материалами и подробно рассказал о своих впечатлениях на личной странице в соцсети.

— Владимир Санкин — замечательный парень из Уфы, защитивший двух деток от педофила-рецидивиста, — написал он. — Я вместе с коллегой, адвокатом Викторией Каратаевой приехал в Уфу защищать его. Уже с первых минут общения мне стало ясно, что таких мужчин нужно награждать, а не судить.

Известный адвокат Шота Горгадзе будет бесплатно защищать убившего педофила Владимира Санкина

Читайте также:

Известный адвокат Шота Горгадзе будет бесплатно защищать убившего педофила Владимира Санкина
Адвокат утверждает, что педофил сначала предлагал детям снять трусы за деньги, а потом начал угрожать топором. Сбежавший ребенок попросил у Санкина помощи.
— Владимир вбежал и пресек его действия, в результате чего педофил помер, — заявил Горгадзе. — А как бы поступили вы? Прошли бы мимо? Санкин — герой! И я буду вести его защиту до конца! До победного конца.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Известный адвокат Шота Горгадзе будет бесплатно защищать убившего педофила Владимира Санкина
Человек и закон
Известный адвокат Шота Горгадзе будет бесплатно защищать убившего педофила Владимира Санкина
"Он никому не нужен, даже родне: педофила убитого в Уфе похоронили на средства семьи Санкина
Общество
"Он никому не нужен, даже родне: педофила убитого в Уфе похоронили на средства семьи Санкина
"Забил до смерти и обокрал": вскрылись новые подробности убийства педофила из Уфы
Происшествия
"Забил до смерти и обокрал": вскрылись новые подробности убийства педофила из Уфы
Сосед убитого педофила из Уфы рассказал свою версию происшествия
Происшествия
Сосед убитого педофила из Уфы рассказал свою версию происшествия
В Уфе спасенные от педофила подростки рассказали свою версию случившегося
Происшествия
В Уфе спасенные от педофила подростки рассказали свою версию случившегося
Cтала известна личность убитого в Уфе педофила
Происшествия
Cтала известна личность убитого в Уфе педофила
Опубликованы кадры последних минут жизни предполагаемого педофила из Уфы
Происшествия
Опубликованы кадры последних минут жизни предполагаемого педофила из Уфы
В Уфе судят мужчину, который спас мальчика от педофила
Происшествия
В Уфе судят мужчину, который спас мальчика от педофила
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: