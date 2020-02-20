В городе Октябрьский оштрафовали водителя, который провез на капоте человека

В Октябрьском сотрудники автоинспекции оштрафовали 19-летнего водителя, который устроил перфоманс. Он примотал своего друга скотчем к крышке багажника и так проехался по городу, предварительно скрыв госномера. Происходящее молодые парни сняли на видео и выложили в социальные сети.





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Фото: ГИБДД по РБ

По этой записи сотрудники ДПС нашли озорников. В отношении водителя возбудили административное дело сразу по двум статьям: за нарушение правил перевозки людей и управление транспортным средством со скрытыми госномерами. На него наложили штраф в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.