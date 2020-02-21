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Российских дачников предложили штрафовать за сорняк

Добавлено: 21.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Российских дачников предложили штрафовать за сорняк

Совет Федерации предложил штрафовать россиян за растущий на их личных дачных участках борщевик. Такое предложение к новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Совфед направил в Минюст.

«В период ее (амброзии — ред.) цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу», — приводит слова члена комитета Совфеда по конституционному законодательству, сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой РИА «Новости». Она объяснила, что штрафы должны повлиять на тех, у кого на участках растет много борщевика, чтобы спасти аллергиков.

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При этом штраф за непринятие мер по борьбе с борщевиком предлагается установить в размере от 2-3 тысяч рублей для физических лиц и 5-10 для должностных. Для индивидуальных предпринимателей сумма штрафа должна составить 7-12 тысяч рублей, а для юридических лиц — 20-30 тысяч рублей. Протоколы о непринятии мер по борьбе с амброзией будут составлять сотрудники Россельхознадзора, а также, но органы власти регионального и муниципального уровня.

Борщевик является растением-сорняком семейства зонтичных. Растение имеет 70 видов, некоторые из них могут вызывать фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России распространен борщевик Сосновского, который может вызывать такие ожоги.

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Источник: ura.news
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