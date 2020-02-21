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Налоговая служба Башкирии рассказала о причинах обыска в центральном офисе

Добавлено: 21.02.20
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Рубрика: Общество / Человек и закон
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Налоговая служба Башкирии рассказала о причинах обыска в центральном офисе

В Управлении ФНС по Башкирии прокомментировали обыски в центральном офисе, которые вчера проводили сотрудники Следственного комитета и УФСБ. По предварительной информации, оперативные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дело о хищении бюджетных средств.

Как пояснили в самой налоговой, обыски стали результатом собственного служебного расследования по противодействию коррупции.

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– В ноябре 2019 года в УФНС России по Республике Башкортостан обратилась гражданка, которая сообщила о возможных противоправных действиях должностных лиц Управления. Управление возбудило служебное расследование, которое было завершено в кратчайшие сроки, – сообщили в ведомстве.
Итоги служебного расследования 2 декабря были направлены в правоохранительные органы. Сотрудники, допустившие противоправные действия, были отстранены от службы еще до начала следственных действий.

Источник: www.ufa.kp.ru
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