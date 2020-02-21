Налоговая служба Башкирии рассказала о причинах обыска в центральном офисе

В Управлении ФНС по Башкирии прокомментировали обыски в центральном офисе, которые вчера проводили сотрудники Следственного комитета и УФСБ. По предварительной информации, оперативные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дело о хищении бюджетных средств.







Как пояснили в самой налоговой, обыски стали результатом собственного служебного расследования по противодействию коррупции.

– В ноябре 2019 года в УФНС России по Республике Башкортостан обратилась гражданка, которая сообщила о возможных противоправных действиях должностных лиц Управления. Управление возбудило служебное расследование, которое было завершено в кратчайшие сроки, – сообщили в ведомстве.

Итоги служебного расследования 2 декабря были направлены в правоохранительные органы. Сотрудники, допустившие противоправные действия, были отстранены от службы еще до начала следственных действий.